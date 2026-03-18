В МИД России пообещали добиваться скорейшего возвращения Бутягина на Родину
Решение Польши об экстрадиции археолога Александра Бутягина на Украину пока не окончательное. Российская сторона будет работать над его скорейшим возвращением, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Хотела бы подчеркнуть, что речь идет о политическом процессе, у которого нет каких-либо правовых оснований. Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя. И мы будем добиваться скорейшего возвращения Александра Бутягина на Родину», — сказала дипломат.
Ранее стало известно, что суд Варшавы одобрил экстрадицию Александра Бутягина на Украину. Исследователя задержали в декабре прошлого года во время лекционного тура по Европе, и с тех пор он находится под стражей. Украинская сторона инкриминирует ему проведение незаконных раскопок на территории античного городища в Керчи, что якобы причинило вред культурному наследию.
