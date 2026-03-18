В МИД России пообещали добиваться скорейшего возвращения Бутягина на Родину

Решение Польши об экстрадиции археолога Александра Бутягина на Украину пока не окончательное. Российская сторона будет работать над его скорейшим возвращением, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хотела бы подчеркнуть, что речь идет о политическом процессе, у которого нет каких-либо правовых оснований. Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя. И мы будем добиваться скорейшего возвращения Александра Бутягина на Родину», — сказала дипломат.