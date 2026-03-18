Депутат Свинцов пока остаётся в думской фракции ЛДПР, но ждёт исключения

Депутат Госдумы Андрей Свинцов, которого сегодня исключили из ЛДПР, заявил, что пока остаётся в думской фракции партии, но может быть исключён уже на следующей неделе.

«Да, но на следующей неделе возможно исключат», — цитирует Свинцова РИА «Новости».

Напомним, 18 марта президиум Высшего Совета ЛДПР исключил из партии депутата Госдумы Андрея Свинцова. Парламентарий на днях сделал сразу несколько резонансных высказываний относительно судьбы Telegram, отключений связи с центре Москвы и «белых списков». При этом сам он не связывает своё исключение с данными заявлениями.