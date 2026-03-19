Экс-зампреда правительства Бурятии Луковникова обвинили по делу о мошенничестве

Задержанный в Москве бывший заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах.

«Ему вчера предъявили. (Статья. — Прим. Life.ru) — мошенничество», — сообщил источник агентства. В настоящее время экс-чиновник доставлен в Улан-Удэ, где с его участием планируется провести ряд следственных действий.

Глава региона Алексей Цыденов ранее пояснил, что задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ. По его словам, речь идёт «о проведении субподрядных работ фирмами, в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди».

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его экс-советника Александра Москалюка. Материалы с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд. В ходе расследования, проведённого при содействии УФСБ, на имущество обвиняемых стоимостью более 700 миллионов рублей наложен арест. Поскольку Юревич и Москалюк скрылись от следствия за границей и объявлены в международный розыск, дело будут рассматривать в их отсутствие.