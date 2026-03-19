19 марта, 07:30

Левин: Испании стоит выйти из НАТО из-за действий Трампа в Иране

Испании необходимо выйти из НАТО из-за действий президента США Дональда Трампа в Иране. Об этом в эфире телеканала Canal Red заявил политический обозреватель Ману Левин.

«Мы до сих пор идем рука об руку, мы критикуем, говорим, что это незаконно, но мы по-прежнему остаёмся частью этого блока», — сказал он.

Как отметил обозреватель, значительная часть испанского общества выступает за то, чтобы правительство страны придерживалось нейтралитета в ближневосточном урегулировании.

Левин также подчеркнул, что Мадриду всё труднее согласовывать собственные внешнеполитические инициативы с обязательствами перед Североатлантическим альянсом, поскольку пребывание в военном блоке практически лишает королевство возможности сохранять беспристрастность.

Трамп назвал Испанию «лузером» и обвинил во враждебности к НАТО

Ранее сообщалось, что Испания стала единственной страной в НАТО, которая открыто выступила против военной операции США и Израиля в Иране. Премьер-министр Педро Санчес раскритиковал действия Вашингтона и Тель-Авива, проведённые без согласования с союзниками. После этого Трамп заявил о намерении полностью прекратить торговые отношения с Испанией.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
