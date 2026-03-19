Левин: Испании стоит выйти из НАТО из-за действий Трампа в Иране
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlo Lys
Испании необходимо выйти из НАТО из-за действий президента США Дональда Трампа в Иране. Об этом в эфире телеканала Canal Red заявил политический обозреватель Ману Левин.
«Мы до сих пор идем рука об руку, мы критикуем, говорим, что это незаконно, но мы по-прежнему остаёмся частью этого блока», — сказал он.
Как отметил обозреватель, значительная часть испанского общества выступает за то, чтобы правительство страны придерживалось нейтралитета в ближневосточном урегулировании.
Левин также подчеркнул, что Мадриду всё труднее согласовывать собственные внешнеполитические инициативы с обязательствами перед Североатлантическим альянсом, поскольку пребывание в военном блоке практически лишает королевство возможности сохранять беспристрастность.
Ранее сообщалось, что Испания стала единственной страной в НАТО, которая открыто выступила против военной операции США и Израиля в Иране. Премьер-министр Педро Санчес раскритиковал действия Вашингтона и Тель-Авива, проведённые без согласования с союзниками. После этого Трамп заявил о намерении полностью прекратить торговые отношения с Испанией.
