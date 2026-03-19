Россиянам рассказали, как ремонт в соседской квартире может разрушить вашу до основания
Из-за незаконной перепланировки в жилом доме разгорелся судебный конфликт: соседка утверждает, что после сноса несущих конструкций в трёх квартирах пошли трещины и сдвинулась плита. О разрушительных последствиях ремонта и правилах, которые нельзя нарушать, рассказывает Пятый канал.
По словам местной жительницы, жильцы сверху снесли несущие колонны и межкомнатные перегородки. В результате в нескольких квартирах появились сквозные трещины, а плита перекрытия сдвинулась.
«Ложась спать, мы можем просто не проснуться», — переживает женщина.
Она провела экспертизу и подала иск на 4,2 миллиона рублей. Однако соседка сверху обвинения отрицает и утверждает, что сама женщина делала незаконную перепланировку. При этом у обеих есть разрешения — как их выдали, неизвестно. Управляющий ТСЖ признаётся, что не контролировал процесс.
Юрист Павел Четвёркин поясняет, что если суд подтвердит, что повреждения возникли из-за работ соседей, иск удовлетворят. Но доказать связь между ремонтом и трещинами можно только через экспертизу.
«Если этот факт будет установлен, в том числе путём производства судебной экспертизы, в таком случае иск вполне возможно будет удовлетворён в пользу истца», — сказал юрист.
Архитекторы и адвокаты напоминают, что нельзя сносить несущие стены, переносить «мокрые зоны» на жилые комнаты, ставить водяные тёплые полы от общедомовых систем, объединять лоджии с комнатами, трогать вентиляцию. Даже установка кондиционера на фасаде может быть нарушением.
Любые изменения нужно согласовывать с проектным бюро и местными властями. Иначе ремонт может закончиться не только иском, но и реальной угрозой для жизни.
