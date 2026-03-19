«Сторонник вашего президента»: Лукашенко открыто поддержал Трампа на встрече с делегацией США

Александр Лукашенко подтвердил свою приверженность политике Дональда Трампа. Белорусский лидер подчеркнул, что сохраняет симпатию к главе Белого дома, даже несмотря «на определённые ошибки», допущенные американской стороной.

Лукашенко заявил, что по-прежнему является сторонником Трампа.

Заявление прозвучало в четверг во время встречи в Минске. Глава республики принимал делегацию из Соединённых Штатов, которую возглавил спецпосланник Джон Коул.

В ходе переговоров белорусский политик предложил гостям обсудить актуальную международную повестку. В частности, стороны затронули глобальные вызовы и проблемы региональной безопасности, включая ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.

Президент республики обратился к американским представителям с просьбой передать его позицию лично главе США.

«Очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа», — подчеркнул лидер страны.

По итогам встречи планируется продолжение диалога по ключевым вопросам сотрудничества. Стороны намерены поддерживать связь для дальнейшего обсуждения острых тем.