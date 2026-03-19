Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 10:54

«Сторонник вашего президента»: Лукашенко открыто поддержал Трампа на встрече с делегацией США

Лукашенко открыто поддержал Трампа на встрече с делегацией США

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Александр Лукашенко подтвердил свою приверженность политике Дональда Трампа. Белорусский лидер подчеркнул, что сохраняет симпатию к главе Белого дома, даже несмотря «на определённые ошибки», допущенные американской стороной.

Лукашенко заявил, что по-прежнему является сторонником Трампа. Видео © Telegram / Пул Первого

Заявление прозвучало в четверг во время встречи в Минске. Глава республики принимал делегацию из Соединённых Штатов, которую возглавил спецпосланник Джон Коул.

В ходе переговоров белорусский политик предложил гостям обсудить актуальную международную повестку. В частности, стороны затронули глобальные вызовы и проблемы региональной безопасности, включая ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.

Президент республики обратился к американским представителям с просьбой передать его позицию лично главе США.

«Очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа», — подчеркнул лидер страны.

По итогам встречи планируется продолжение диалога по ключевым вопросам сотрудничества. Стороны намерены поддерживать связь для дальнейшего обсуждения острых тем.

«Вы воюете против наших друзей»: Лукашенко жёстко обратился к делегации США

Напомним, в прошлый раз Александр Лукашенко принимал Джона Коула в Минске в декабре. По итогам этой встречи Вашингтон снял свои санкции с белорусского калия по прямому указанию Дональда Трампа.

Оксана Попова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar