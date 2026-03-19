Британский генерал назвал Герасимова «жёстким мужиком, вылитым из железа»

Обложка © ТАСС / Дмитрий Харичков

Бывший высокопоставленный представитель НАТО в Европе Ричард Ширрефф дал свою оценку начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову, назвав его «жёстким мужиком». Как передаёт «Би-Би-Си», Ширрефф сравнил Герасимова с «вылитым из железа» представителем советской военной элиты, подчеркнув, что тот является «абсолютным воплощением старой советской и российской военной школы».

«Он жёсткий мужик. Такой, будто отлитый из железа, какими обычно и бывают советские генералы», — заявил Ширрефф.

По его информации, он познакомился с Герасимовым в начале 2010-х, когда тот был заместителем начальника Генштаба. Британского генерала пригласили прочитать лекцию в академии Генштаба в рамках усилий НАТО по выстраиванию партнёрства с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о расширении агрессивных намерений НАТО в отношении нашей страны. Она назвала альянс агрессивным блоком, чья агрессия, по её словам, направлена прежде всего против Москвы. Захарова также отметила безуспешность всех попыток РФ наладить диалог с НАТО.

