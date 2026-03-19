19 марта, 14:34

В «Газпроме» предупредил о серьёзных рисках для энергетики из-за ближневосточного кризиса

Обложка © ТАСС / АР /Hussein Malla

Удары по энергетической инфраструктуре Ближнего Востока приведут к долгосрочным и масштабным последствиям для мировых рынков. Свою оценку происходящему дал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в беседе с ТАСС на фоне резкого скачка цен на газ.

По словам Миллера, экстраординарные события последних дней в регионе обернутся серьёзными переменами. Он образно описал ситуацию на рынках: «отдыхают только «медведи», а «пашут в три пота» только «быки», то есть игроки, делающие ставку на рост цен.

Цена газа на лондонской бирже ICE 19 марта впервые с декабря 2022 года превысила 850 долларов за тысячу кубометров. Рост с начала дня составил более 30% — почти 200 долларов. Причиной такой динамики стали атаки на газовую инфраструктуру стран Ближнего Востока.

Цены на газ в Европе взлетели на 35% после удара Ирана по комплексу СПГ в Катаре
Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке может серьёзно ударить по кошелькам европейцев. Объёмы природного газа в Европе уже сжимаются из-за нестабильности в регионе. Если боевые действия не прекратятся, к концу 2026 года стоимость топлива может подскочить на 150%.

BannerImage
Юлия Сафиулина
