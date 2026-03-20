Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание Венгрии по кредиту для Украины

Офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони официально опроверг информацию о том, что Мелони поддержала позицию Венгрии, которая блокирует выделение кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро. Такой информацией делится Politico.

Ранее издание, ссылаясь на неназванные источники, утверждало, что на встрече с лидерами ЕС премьер Италии заявила о личной поддержке срочного финансирования для Киева, но при этом назвала поведение Будапешта «нормальным». В офисе Мелони эти сведения категорически опровергли.

«Заявление, приписываемое премьер-министру, совершенно безосновательно», — подчеркнули в офисе. При этом Politico отмечает, что ни один из источников, распространивших первоначальную информацию, не представлял Италию и лично не присутствовал в помещении, где обсуждался кредитный вопрос.

Ранее Life.ru писал, что власти Италии планируют возродить атомную энергетику спустя почти 40 лет после закрытия последнего реактора. Премьер Джорджа Мелони уже консультируется с экспертами и обсуждает планы реанимации технологии. Итальянские чиновники посетили Канаду для изучения разработок и обратились за консультациями к Франции.