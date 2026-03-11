Мелони осудила ракетный удар по начальной школе в Иране и призвала найти виновных

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе. Она призвала найти и наказать ответственных за эту атаку, сообщает ANSA.

«Я решительно осуждаю массовое нападение на маленьких девочек, произошедшее в Минабе на юге Ирана», — сказала она.

В своём выступлении политик акцентировала внимание на недопустимости атак на гражданские объекты и детские учреждения. Она подчеркнула, что виновные в массовой гибели маленьких девочек должны понести самое суровое наказание, а безопасности мирного населения необходимо уделять первостепенное внимание.

Авторы материала обращают внимание на то, что эта часть речи стала единственной, под которую аплодировали все без исключения присутствующие в зале Сената — и оппозиция, и сторонники действующей власти.

Напомним, 28 февраля США и Израиль атаковали Иран, обвинив его в «ядерной угрозе». Удары наносились, в том числе по гражданским объектам: в результате прямого попадания в школу для девочек в Минабе погибли около 170 учениц от семи до 12 лет и учителей. Тегеран опубликовал фото 119 погибших при ударе по школе детей. Удар мог быть нанесён крылатой ракетой Tomahawk, однако в ООН не стали оценивать гибель детей, не увидев ничего «страшного», а в США вовсе заявили, что ракету запустила иранская армия.