Такер Карлсон не считает ошибкой двойной удар США по «‎дочерям офицеров» в школе в Иране

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что если США действительно нанесли удар по школе для девочек в Иране, то такая страна не заслуживает, чтобы за неё воевали. Видео с его заявлением опубликовано на сайте журналиста.

«Если вы просыпаетесь утром и видите, что живёте в стране, которая считает нормальным убивать не только офицеров, но и их дочерей, то эта страна не стоит того, чтобы воевать за неё», — сказал он.

Карлсон призвал тщательно расследовать инцидент и обратить внимание на детали. По его словам, по школе ударили дважды с интервалом в 40 минут, что похоже на двойное попадание — сначала по зданию, а затем по спасателям.

«Вы должны верить, что это была случайность, но вот как это выглядит», — отметил журналист.

Напомним, 28 февраля США и Израиль атаковали Иран, обвинив его в «ядерной угрозе». Удары наносились, в том числе по гражданским объектам: в результате прямого попадания в школу для девочек в Минабе погибли около 170 учениц от семи до 12 лет и учителей. Тегеран опубликовал фото 119 погибших при ударе по школе детей. Удар мог быть нанесён крылатой ракетой Tomahawk, однако в ООН не стали оценивать гибель детей, не увидев ничего «страшного», а в США вовсе заявили, что ракету запустила иранская армия.