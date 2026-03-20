Puma подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Немецкая компания Puma подала заявку на регистрацию товарного знака в России, это касается фирменного элемента обуви. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
«Заявка на регистрацию товарного знака от бренда спортивной одежды была подана 18 марта», — говорится в сообщении.
По данным агентства, речь идёт о вариации фирменной полоски, которую используют на обуви. Заявку направили по категории, связанной с обувной продукцией. В публикации отмечается, что документы поступили в Роспатент 18 марта. Другие детали заявки не раскрываются.
Ранее французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в России несколько товарных знаков. Заявки подали ещё в 2024 году, а регистрацию завершили в марте 2026 года. В перечень вошли обозначения, связанные с одеждой, аксессуарами и другими категориями товаров. Срок действия прав установлен до 2034 года.
