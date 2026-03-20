20 марта, 04:45

Puma подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sorbis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sorbis

Немецкая компания Puma подала заявку на регистрацию товарного знака в России, это касается фирменного элемента обуви. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

«Заявка на регистрацию товарного знака от бренда спортивной одежды была подана 18 марта», — говорится в сообщении.

По данным агентства, речь идёт о вариации фирменной полоски, которую используют на обуви. Заявку направили по категории, связанной с обувной продукцией. В публикации отмечается, что документы поступили в Роспатент 18 марта. Другие детали заявки не раскрываются.

Роспатент зарегистрировал два товарных знака от Christian Dior
Роспатент зарегистрировал два товарных знака от Christian Dior

Ранее французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в России несколько товарных знаков. Заявки подали ещё в 2024 году, а регистрацию завершили в марте 2026 года. В перечень вошли обозначения, связанные с одеждой, аксессуарами и другими категориями товаров. Срок действия прав установлен до 2034 года.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
