Чемпион Украины по картингу обучает бойцов ВС России в зоне СВО

Семикратный чемпион Украины и двукратный чемпион России по картингу сообщил, что обучает российских военных в зоне спецоперации. Об этом он рассказал военкору RT Александру Яремчуку.

По словам спортсмена с позывным Механ, он занимается обучением бойцов навыкам ведения боя с использованием мотоциклов. Техника применяется для перемещения и выполнения задач на линии боевого соприкосновения.

«Мотоцикл — это очень эффективное средство. В первую очередь доставки... То же самое для выполнения своих задач — штурмануть позицию, закрепиться. Либо для поддежки», — поделился чемпион.

В настоящее время Механ участвует в боевых действиях и передаёт опыт военнослужащим. Он также сообщил, что защищает Донбасс со времён ополчения и ранее выполнял задачи в качестве штурмовика.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие проходили обучение с использованием западного вооружения, однако в боевых условиях получали другое снаряжение. По словам военнопленного Андрея Гриценко, на полигонах применялись пулемёты Minimi и Minimag. При этом в зоне боевых действий бойцам выдавали автоматы Калашникова и гранаты Ф-1. Он также отметил, что часть военнослужащих использовала устаревшие образцы оружия.