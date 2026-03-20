Кафе при храмах нравятся людям с православным вайбом, заявил «шарящий в трендах» иерей

Кафе при храмах стали заметным трендом в Москве, но, по сути, это давняя традиция, рассказал иерей Владислав Береговой. По его словам, трапезные для паломников и прихожан есть при всех крупных монастырях и храмах. Такие места часто служат площадкой для встреч с молодёжью после богослужений, что помогает светским людям понять: священнослужители весьма образованы и «шарят в трендах».

В оформлении часто участвуют дизайнеры и концептуалисты, и если человеку отрадно находиться в такой атмосфере, в этом нет ничего плохого. К аутентичным заведениям с православным духом, даже если они открыты не при церкви, иерей тоже относится положительно. По его мнению, воинствующим атеистам там может быть неуютно, но чтобы отказываться от посещения из-за икон, нужно быть «сильно замороченным». Выбор в городе огромный.

«Никто не заставляет целовать икону или даже читать молитвы перед вкушением пищи. Да, эти кафе при храме, монастыре. Но пожалуйста — заходите. <...> Если нравится православный вайб, то почему бы и не посидеть именно в нём», — отметил священник в интервью «Москве 24».

Тем временем Храм Гроба Господня впервые в истории полностью закрыли из-за войны на Ближнем Востоке. Главная святыня христианского мира остаётся закрытым для паломников с 28 февраля. В базилике полностью прекращены богослужения, которые традиционно ведут три христианские общины: греко-православная, армянская апостольская и римско-католическая церкви.