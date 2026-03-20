20 марта, 06:26

Нефтеперерабатывающий завод вспыхнул в Кувейте после удара БПЛА

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в кувейтском порту Эль-Ахмади после удара беспилотника. Об этом сообщает агентство Kuna со ссылкой на заявление национальной нефтяной корпорации.

«Сегодня утром нефтеперерабатывающий завод Эль-Ахмади, принадлежащей Кувейтской нефтяной корпорации, подвергся ряду вражеских ударов беспилотникми, в результате чего в некоторых его установках произошёл пожар», — говорится в заявлении компании.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Пожарные службы уже приступили к ликвидации возгорания. Работа ряда мощностей на предприятии была приостановлена.

КСИР нанёс удары по американским базам в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне

Ранее сообщалось, что в саудовском городе Янбу произошло падение беспилотного летательного аппарата на территории нефтеперерабатывающего завода Samref. Cпециалисты проводят оценку ущерба, нанесённого предприятию. Детали не раскрываются. Янбу является ключевым экспортным узлом для сырой нефти из стран Персидского залива, особенно значимым после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
