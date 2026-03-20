В Роспотребнадзоре отчитались о безопасности Чёрного и Азовского морей

Роспотребнадзор установил полный контроль над всей береговой линией Чёрного и Азовского морей, чтобы гарантировать безопасность предстоящего летнего отдыха. Об этом на расширенном заседании коллегии ведомства заявила глава службы Анна Попова.

Она напомнила, что для этого была проведена масштабная работа: специалистов из разных регионов командировали на место, а лаборатории Краснодарского края оперативно дооснастили. Такой подход позволил не только обеспечить контроль, но и собрать важные данные о состоянии пляжей.

«Совместными усилиями <...> [произвели] очень быстрое дооснащение лабораторий Краснодарского края. Всё это позволило обеспечить полный контроль на всей территории черноморского побережья Российской Федерации и побережья Азовского моря и обеспечить летний отдых, качественный, безопасный», — подчеркнула Попова.

Напомним, необходимость усиленного мониторинга возникла после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре прошлого года. Тогда в акваторию попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В ходе ликвидации последствий удалось очистить более трёх тысяч километров береговой линии.

Ранее губернатор Краснодарского края сообщил, что после ЧС с танкерами из «опасной зоны» были исключены восемь галечных пляжей Анапы — от села Большой Утриш до «Высокого берега». Они могут быть открыты к курортному сезону при условии, что показатели воды и грунта продолжат соответствовать санитарным требованиям.