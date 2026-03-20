Москвичам пообещали аномальное тепло на выходных

В предстоящие выходные в столице будет тепло, как в конце марта, — температура воздуха превысит климатическую норму и достигнет 12 градусов, поделилась прогнозом с «Вечерней Москвой» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По её словам, погоду в столице в субботу и воскресенье будет определять скандинавский антициклон. В субботу ожидается переменная облачность без осадков: ночью столбики термометров покажут от минус одного до плюс одного градуса, поэтому местами сохранится гололедица, в Подмосковье может подморозить до минус трёх. Днём воздух прогреется до восьми–десяти градусов, ветер будет умеренным, северо-западного направления.

Атмосферное давление в субботу составит 754 миллиметра ртутного столба, а в воскресенье — 755. Кроме того, в воскресенье ночью будет малооблачно, температура в городе опустится от нуля до минус двух. Днём за счёт более яркого солнца и меньшего количества облаков воздух прогреется до 10-12 градусов. В области ожидается тепло до 13 градусов.

«Средняя температура воздуха будет примерно на 5 градусов выше климатической нормы. По характеру погода будет больше соответствовать последним числам марта», — заключила эксперт.

Тем не менее, москвичам советуют не спешить со сменой резины, едва почуяв весеннее потепление. По словам специалиста, в ночные часы местами наблюдаются отрицательные температуры, а на дорогах образуется гололедица.