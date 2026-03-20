Сбитый Ираном истребитель F-35 мог рухнуть в Саудовской Аравии

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, который, по данным Ирана, был поражён зенитной ракетой, мог упасть на территории Саудовской Аравии. Вылеты, начавшиеся прошлой ночью, могут указывать на поисковую операцию. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника», обративший внимание на активность американской авиации над восточным районом Аль-Джубайль.

Авторы допускают, что F-35 встретился с барражирующей зенитной ракетой «изделие 358» или её модификацией. Боеприпас с головкой самонаведения не требует подсветки цели радаром, поэтому пилот не получил бы сигнала об облучении и не смог бы своевременно принять меры для защиты самолёта. Официального подтверждения крушения нет. Накануне Иран отчитывался о поражении вражеской цели, не уточняя её тип.