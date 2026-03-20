Экономика оживает: Какие эффекты будет иметь снижение ключевой ставки

Центробанк вновь снизил ключевую ставку, доведя её до 15%. Экономика России оживает после кризисного периода, что вскоре приведёт к росту ставок по банковским вкладам. Об этом рассказал Life.ru аналитик Александр Разуваев.

Инфляция оставалась достаточно низкой, что и позволило Центральному банку снизить ключевую ставку до 15%. Оптимизм в участников рынка также вселяет и озвученный регулятором дальнейший тренд на снижение ставок.

«Я считаю, что это приведёт к росту ставок по банковским вкладам, что позволит россиянам получать более выгодный доход на свои сбережения», — отметил собеседник.

Что касается кредитования, то ставки по кредитам тоже немного снизятся, хотя изменения будут более умеренными. Всё это происходит в рамках ожидаемой макроэкономической картины, и в целом такие новости положительно скажутся как на экономике страны, так и на финансовом положении граждан. Центральный банк, безусловно, продемонстрировал компетентность и взвешенный подход к текущей ситуации, считает эксперт.

Тенденция к снижению ключевой ставки, на мой взгляд, будет сохраняться и дальше. На сегодняшний день экономика России постепенно оживает после кризисных периодов, а инфляция продолжает уменьшаться. Прогнозы указывают, что к концу года уровень инфляции может стабилизироваться примерно на отметке 12-13%, что является вполне приемлемым показателем для экономики, находящейся в стадии восстановления. Александр Разуваев Аналитик

В данный момент Разуваев рекомендует рассматривать банковские вклады как надежный инструмент сохранения и приумножения капитала. Кроме того, стоит обратить внимание на дивидендные акции – они могут обеспечить стабильный доход и потенциальный рост стоимости в долгосрочной перспективе.