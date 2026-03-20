Экономика оживает: Какие эффекты будет иметь снижение ключевой ставки
Аналитик Разуваев: Снижение ключевой ставки положительно повлияет на экономику
Здание Центробанка в Москве. Обложка © Life.ru
Центробанк вновь снизил ключевую ставку, доведя её до 15%. Экономика России оживает после кризисного периода, что вскоре приведёт к росту ставок по банковским вкладам. Об этом рассказал Life.ru аналитик Александр Разуваев.
Инфляция оставалась достаточно низкой, что и позволило Центральному банку снизить ключевую ставку до 15%. Оптимизм в участников рынка также вселяет и озвученный регулятором дальнейший тренд на снижение ставок.
«Я считаю, что это приведёт к росту ставок по банковским вкладам, что позволит россиянам получать более выгодный доход на свои сбережения», — отметил собеседник.
Что касается кредитования, то ставки по кредитам тоже немного снизятся, хотя изменения будут более умеренными. Всё это происходит в рамках ожидаемой макроэкономической картины, и в целом такие новости положительно скажутся как на экономике страны, так и на финансовом положении граждан. Центральный банк, безусловно, продемонстрировал компетентность и взвешенный подход к текущей ситуации, считает эксперт.
Тенденция к снижению ключевой ставки, на мой взгляд, будет сохраняться и дальше. На сегодняшний день экономика России постепенно оживает после кризисных периодов, а инфляция продолжает уменьшаться. Прогнозы указывают, что к концу года уровень инфляции может стабилизироваться примерно на отметке 12-13%, что является вполне приемлемым показателем для экономики, находящейся в стадии восстановления.
В данный момент Разуваев рекомендует рассматривать банковские вклады как надежный инструмент сохранения и приумножения капитала. Кроме того, стоит обратить внимание на дивидендные акции – они могут обеспечить стабильный доход и потенциальный рост стоимости в долгосрочной перспективе.
Ранее Банк России на очередном заседании в седьмой раз подряд принял решение о снижении ключевой ставки, доведя её до уровня 15% годовых. В регуляторе подчеркнули, что текущая динамика указывает на постепенное приближение экономики к сбалансированному росту. На фоне этого уже начал расти рубль.
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.