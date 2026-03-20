Назван победитель конкурса на пост главы Росгосцирка

В Министерстве культуры России подвели итоги конкурса на должность генерального директора Росгосцирка. Как стало известно Life.ru, победителем стал Сергей Беляков.

Сам конкурс прошёл 20 марта и состоял из двух этапов — тестирования и презентации программ развития предприятия. В нём участвовали шесть кандидатов, которых оценивала конкурсная комиссия. По итогам отбора именно Беляков получил наивысшие оценки и был признан победителем, сообщили нам в пресс-службе Минкульта.

Сергей Беляков давно работает в цирковой отрасли. Он начинал карьеру в сфере концертной деятельности, затем возглавлял цирки в разных регионах, а также руководил зоопарком в Ижевске. С 2016 года он занимал руководящие должности в Росгосцирке, а в 2021 году уже был назначен генеральным директором предприятия. Беляков является лауреатом премии правительства России в области культуры и имеет звание заслуженного деятеля искусств ДНР.

Росгосцирк — крупнейшая государственная цирковая структура страны, объединяющая десятки площадок и коллективов. Конкурсы на должность генерального директора проводятся для определения стратегии развития отрасли и обновления управленческой команды. Компания, история которой началась в 1919 году, в настоящее время объединяет 36 стационарных цирков и 4 цирка-шапито по всей России. В Росгосцирке работают около 3,5 тыс. сотрудников, а в цирковых представлениях задействовано 1,1 тыс. животных самых разных видов.