Жену Басилашвили похоронят на Большеохтинском кладбище в Петербурге 23 марта
Обложка © ТАСС / Юрий Белинский
Супругу народного артиста СССР Олега Басилашвили телеведущую Галину Мшанскую похоронят на Большеохтинском кладбище в Петербурге 23 марта.
«Это было её личной просьбой, там также упокоены её родители», — сообщил ТАСС источник.
Прощание с Галиной Мшанской будет закрытым.
На 92-м году жизни скончалась петербургская телеведущая, жена народного артиста СССР Олега Басилашвили Галина Мшанская. Причиной смерти стал обширный инфаркт. С декабря Мшанская почти всё время находилась в больнице в нестабильном состоянии.
