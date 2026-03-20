«Не наша работа»: Законны ли отказы воспитателей в детсаду менять подгузники. Ответ юриста

Родители малышей, которые только начинают ходить в ясли, нередко слышат от воспитателей: «Смена подгузников не входит в мои обязанности». Однако, как пояснил в беседе с Life.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, такая позиция не соответствует действующему законодательству.

По Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» присмотр и уход за детьми включает организацию питания, хозяйственно-бытовое обслуживание и обеспечение соблюдения личной гигиены. Это не рекомендация, а законодательно закреплённая обязанность, которую дошкольная организация берёт на себя с момента зачисления ребёнка.

Кроме того, учреждение обязано создавать условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников. Это, в том числе, подразумевает обеспечение безопасных и гигиеничных условий пребывания.

Санитарные правила СП 2.4.3648-20, действующие до 1 января 2027 года, предусматривают, что для детей раннего возраста в туалетных помещениях должны быть индивидуальные горшки, место для их обработки и душевой поддон для подмывания. Горшки по этим нормам моют после каждого использования. Илья Русяев Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб»

По словам специалиста, это подтверждает: законодательство исходит из того, что маленькие дети не способны самостоятельно соблюдать гигиену, и возлагает эту обязанность на учреждение.

При этом отдельной нормы, которая прямо регламентирует порядок смены подгузников, в федеральном законодательстве нет. Не установлен ни график замены, ни конкретный интервал проверки. Поэтому на практике споры чаще возникают не из-за самой обязанности, а из-за порядка её исполнения.

«Важно, кто предоставляет средства гигиены, как фиксируется порядок смены, что прописано в договоре с родителями, правилах внутреннего распорядка и положении о присмотре и уходе. Федеральное право задаёт общую рамку, а конкретику определяют локальные акты учреждения», — пояснил Русяев.

Если детский сад в принципе отказывается обеспечивать гигиенический уход, такую позицию можно оспорить. Сначала следует обратиться с письменной жалобой к заведующей, затем — к учредителю учреждения, после этого — в региональный орган образования и Роспотребнадзор.

Основанием для обращения будет необеспечение личной гигиены ребёнка и условий охраны его здоровья в рамках присмотра и ухода.

Ранее сообщалось, что в России может появиться чёткий регламент по смене подгузников в ясельных группах детских садов. Общественное движение «Сорок Сороков» обратилось в Роспотребнадзор с инициативой закрепить в санитарных правилах конкретные временные интервалы для проведения этой процедуры.