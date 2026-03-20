20 марта, 17:04

The Times: Дело принца Эндрю могут дополнить расследованием о коррупции

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Расследование в отношении бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора может быть расширено: полиция изучает возможные коррупционные нарушения. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

«По данным источников в полиции, в отношении Эндрю будет проведено расследование по другим возможным коррупционным правонарушениям», говорится в материале издания.

Следователи намерены расширить следствие, чтобы у прокуратуры было достаточно оснований для осуждения. По словам источника в полиции, преследовать принца по статье о злоупотреблениях практически невозможно, поскольку всегда есть вопрос, являлся ли он на тот момент государственным служащим и подписывал ли соответствующие документы. Именно поэтому, отметил собеседник, приходится рассматривать более широкий круг правонарушений.

Напомним, что британские полицейские устроили принцу Эндрю сюрприз, задержав прямо в день его рождения по подозрению в передаче секретных документов печально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Спустя 12 часов члена королевской семьи отпустили, но расследование не закрыто. Его бывшая супруга Сара Фергюсон уехала в ОАЭ, однако по возвращении в Великобританию её могут задержать — следователям есть о чём с ней побеседовать.

Юрий Лысенко
