The Times: Дело принца Эндрю могут дополнить расследованием о коррупции
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN
Расследование в отношении бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора может быть расширено: полиция изучает возможные коррупционные нарушения. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.
«По данным источников в полиции, в отношении Эндрю будет проведено расследование по другим возможным коррупционным правонарушениям», — говорится в материале издания.
Следователи намерены расширить следствие, чтобы у прокуратуры было достаточно оснований для осуждения. По словам источника в полиции, преследовать принца по статье о злоупотреблениях практически невозможно, поскольку всегда есть вопрос, являлся ли он на тот момент государственным служащим и подписывал ли соответствующие документы. Именно поэтому, отметил собеседник, приходится рассматривать более широкий круг правонарушений.
Напомним, что британские полицейские устроили принцу Эндрю сюрприз, задержав прямо в день его рождения по подозрению в передаче секретных документов печально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Спустя 12 часов члена королевской семьи отпустили, но расследование не закрыто. Его бывшая супруга Сара Фергюсон уехала в ОАЭ, однако по возвращении в Великобританию её могут задержать — следователям есть о чём с ней побеседовать.
