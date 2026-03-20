The Times: Дело принца Эндрю могут дополнить расследованием о коррупции

Расследование в отношении бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора может быть расширено: полиция изучает возможные коррупционные нарушения. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

Следователи намерены расширить следствие, чтобы у прокуратуры было достаточно оснований для осуждения. По словам источника в полиции, преследовать принца по статье о злоупотреблениях практически невозможно, поскольку всегда есть вопрос, являлся ли он на тот момент государственным служащим и подписывал ли соответствующие документы. Именно поэтому, отметил собеседник, приходится рассматривать более широкий круг правонарушений.