Чак Норрис 17 раз был в Москве, где открыл ночной клуб и думал о сети ресторанов

Легендарный американский актёр Чак Норрис за свою жизнь 17 раз приезжал в Москву. Как напомнили наши коллеги из SHOT, в 1996 году он открыл в столице ночной клуб Chuck Norris Enterprise Club Beverly Hills, который просуществовал недолго. В 2015-м он вернулся с планом запустить сеть дайнеров по всей России, однако и этот проект не реализовался.

В интервью актёр не раз признавался в любви к России. Особенно ему запомнился Якутск, который он называл «самым холодным и самым крутым городом мира». В Москве вместе с женой он любил гулять, смотреть достопримечательности и общаться со знакомыми.

Чак Норрис скончался 20 марта в возрасте 86 лет. Он известен по фильмам «Путь дракона», «Одинокий волк Маккуэйд», «Идущий в огне», «Сила одиночки», а также сериалу «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Актёр был мастером боевых искусств и популяризатором карате. В последние годы он редко появлялся на публике, посвятив себя семье. У него остались жена и пятеро детей.

Всё случилось во время отдыха на Гавайях — накануне легендарный актёр занимался спортом, много общался с приятелем и, по словам очевидцев, выглядел бодрым и жизнерадостным. Внезапно состояние актёра ухудшилось и его экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.