7 безумных фактов о Чаке Норрисе, которые объясняют, почему весь Интернет плачет по нему

20 марта боевое кино потеряло одну из своих главных звёзд — на 86-м году жизни скончался Чак Норрис. Легендарный мастер боевых искусств и актёр ушёл из жизни в окружении семьи на Гавайях. Несколько поколений зрителей помнят его непобедимым героем, а Интернет увековечил образ Норриса в тысячах шуток про его сверхчеловеческие способности. Life.ru вспоминает самые удивительные факты о человеке, который стал живой легендой ещё при жизни.

На самом деле он не Чак, а Карлос

Мало кто знает, но звезда боевиков родился с именем Карлос Рэй Норрис. Прозвище Чак он получил во время службы в ВВС США, и логика тут простая: английский вариант имени Карлос звучит как Чарльз, а его сокращённая форма — Чак. Оба брата актёра тоже служили в армии: Аарон впоследствии пришёл в кино как сценарист и режиссёр, а Уилланд погиб во Вьетнаме в 27 лет. Памяти младшего брата Чак Норрис посвятил фильм «Без вести пропавшие – 3», вышедший в 1988 году.

Создал собственное боевое искусство

Служба в Южной Корее круто изменила жизнь будущей звезды — именно там он увлёкся боевыми искусствами. За три года Чак получил чёрный пояс по тансудо, освоил дзюдо, тхэквондо и карате. Но этого ему показалось мало: в 1979 году Норрис создал собственный стиль под названием чун кук до, что переводится как «универсальный путь». Эта система объединила элементы пяти дисциплин и включала в себя не только физическую подготовку, но и личную философию актёра. Он считал, что истинный мастер должен совершенствоваться умственно и морально.

Убеждённый христианин, который не позволял шутить над верой

Мать Чака Норриса преподавала в воскресной школе и с самых ранних лет прививала сыну любовь к Богу. Именно поэтому Норрис остро отреагировал на одну из интернет-шуток в свой адрес про то, что его слёзы исцеляют рак. «По земле однажды ходил человек, чьи слёзы могли вылечить рак или любую другую болезнь. Его звали Иисус, а не Чак Норрис. Если ваша душа нуждается в исцелении, вам нужна кровь Иисуса, а не слёзы Чака Норриса», — заявил актёр, не желая, чтобы его сравнивали с Богом даже в шутку.

Изменил историю боевых сцен в кино

Свою первую роль Чак получил благодаря Стиву Маккуину, которому давал уроки карате. Культовую сцену драки в фильме Брюса Ли «Путь дракона» Норрис обогатил собственной находкой — именно он убедил товарища использовать высокие удары ногами в голову потому, что это выглядело невероятно эффектно. Позже Чак вернул популярность боевикам после смерти Ли и фактически запустил карьеру Жана-Клода ван Дамма, дав ему работу в своём баре и первую роль в кино. Маккуин дал ему совет, ставший кредо: «Если на тебя ходят люди — всё будет отлично».

Спас десятки тысяч детей от наркотиков

В 1990 году Норрис учредил благотворительную организацию, которая помогала неблагополучным подросткам избавиться от зависимостей через занятия боевыми искусствами и здоровый образ жизни. Позже он расширил миссию фонда: теперь программа помогала детям поднять самооценку и встроиться в общество. За десятилетия работы через неё прошли более 110 тысяч детей, многие получили финансовую поддержку для поступления в университеты.

Стал героем тысяч интернет-мемов и сам их подогрел

Начало безумной популярности Норриса в Интернете положила комедия «Няньки» 1994 года, где его имя стало символом крутости. Десять лет спустя эстафету подхватил телеведущий Конан О'Брайен, высмеивавший манеры героя из сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Интернет взорвался абсурдными «фактами» о непобедимости актёра, а сам Чак только подлил масла в огонь: в фильме «Неудержимые – 2» его персонаж заявил, что «укусившая его кобра умерла в мучениях». Норрис охотно поддерживал образ несокрушимого супергероя, появляясь в рекламе и компьютерных играх.

Любил Россию и даже открыл в Москве собственный клуб

Чак Норрис неоднократно приезжал в нашу страну, выступая судьёй на спортивных мероприятиях. В 1996 году он открыл в Москве роскошное заведение, где работали кабаре, казино и ресторан. Тогда же звезда появилась в передаче «Смак», где вместе с шеф-поваром Энтони Дюраном готовила меч-рыбу для российских телезрителей. Актёр всегда тепло отзывался о России и её людях, считая нашу страну особенным местом с богатой культурой и сильным духом. Его любовь к России проявлялась в каждом визите и тёплых словах о нашей стране.

Чак Норрис прожил долгую и яркую жизнь, успев стать легендой не только большого экрана, но и Интернета. Он доказал, что настоящая сила не в кулаках, а в характере, упорстве и умении помогать другим. Мир потерял не просто актёра или мастера боевых искусств, а человека, который вдохновлял миллионы своим примером. Его образ непобедимого героя навсегда останется в памяти поклонников по всему миру.