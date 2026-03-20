Польша вывела своих военных из Ирака из-за ситуации на Ближнем Востоке

Польша приняла решение вывести свой военный контингент из Ирака на фоне обострения обстановки в ближневосточном регионе. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети.

«В связи с ухудшением обстановки в регионе Ближнего Востока после анализа оперативных условий и потенциальных угроз было принято решение о релокации польского военного контингента из Ирака», — написал министр.

По его словам, все польские военнослужащие уже покинули территорию Ирака. Большая часть из них вернулась на родину, остальные находятся в Иордании. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Варшава действовала в координации с НАТО.

Польский контингент в Ираке насчитывал до 350 военных. Решение об их выводе принято на фоне растущей напряжённости в регионе, где продолжаются боевые действия с участием США, Израиля и Ирана.

Ранее военное руководство НАТО объявило о временном выводе из Ирака своих инструкторов, обучавших местную армию, из-за боевых действий на Ближнем Востоке. По данным источника, миссия альянса выведена «в полном составе», официально в НАТО это назвали «перегруппировкой сил».