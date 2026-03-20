ЦБ РФ зафиксировал снижение DDoS-атак на финансовый сектор на четверть

Количество компьютерных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS) на финансовый сектор России в прошлом году заметно сократилось. Об этом говорится в годовом отчёте Банка России.

По данным регулятора, в 2025 году было зафиксировано 296 таких инцидентов. Это почти на четверть меньше, чем годом ранее, когда показатель составлял 392 атаки.

В документе также отмечается, что в прошлом году на ЦБ была возложена дополнительная ответственность за обеспечение технологического суверенитета бюро кредитных историй и микрофинансовых компаний. Речь идёт об организациях, обладающих информацией, утечка которой может негативно повлиять на состояние информационной безопасности.

Снижение числа DDoS-атак может свидетельствовать о повышении устойчивости финансовой инфраструктуры к киберугрозам. Однако регулятор продолжает держать ситуацию на контроле.