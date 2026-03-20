Минюст США подал иск к Гарварду с требованием вернуть миллиарды субсидий

Министерство юстиции США подало новый иск против Гарвардского университета, обвинив руководство вуза в неспособности справиться с антисемитизмом в кампусе. Документы зарегистрированы в федеральном суде Массачусетса.

Ведомство настаивает, что бездействие администрации создаёт основания для заморозки текущих государственных грантов и взыскания средств, которые уже были перечислены университету.

«Соединённые Штаты не могут и не будут мириться с этими неудачами и инициируют данное действие, чтобы заставить Гарвард соблюдать федеральный закон о гражданских правах и вернуть миллиарды долларов налоговых субсидий, выделенных дискриминационному учреждению», — говорится в исковом заявлении.

Это очередной этап затяжного противостояния между администрацией президента Дональда Трампа и одним из старейших университетов страны. Ещё в апреле прошлого года он предложил расценивать Гарвард как политическую организацию и лишить вуз статуса необлагаемого налогами учреждения.

Американская администрация уже требовала от руководства университета внести изменения в политику, обосновав их необходимостью защиты студентов еврейского происхождения от антисемитизма. Теперь Минюст перешёл от угроз к конкретным судебным действиям, которые могут иметь для Гарварда серьезные финансовые последствия.