Минюст США подал иск к Гарварду с требованием вернуть миллиарды субсидий
Министерство юстиции США подало новый иск против Гарвардского университета, обвинив руководство вуза в неспособности справиться с антисемитизмом в кампусе. Документы зарегистрированы в федеральном суде Массачусетса.
Ведомство настаивает, что бездействие администрации создаёт основания для заморозки текущих государственных грантов и взыскания средств, которые уже были перечислены университету.
«Соединённые Штаты не могут и не будут мириться с этими неудачами и инициируют данное действие, чтобы заставить Гарвард соблюдать федеральный закон о гражданских правах и вернуть миллиарды долларов налоговых субсидий, выделенных дискриминационному учреждению», — говорится в исковом заявлении.
Это очередной этап затяжного противостояния между администрацией президента Дональда Трампа и одним из старейших университетов страны. Ещё в апреле прошлого года он предложил расценивать Гарвард как политическую организацию и лишить вуз статуса необлагаемого налогами учреждения.
Американская администрация уже требовала от руководства университета внести изменения в политику, обосновав их необходимостью защиты студентов еврейского происхождения от антисемитизма. Теперь Минюст перешёл от угроз к конкретным судебным действиям, которые могут иметь для Гарварда серьезные финансовые последствия.
Ранее Гарвардский университет согласился удовлетворить требования администрации президента США Дональда Трампа, предложив до 500 миллионов долларов для урегулирования конфликта. Стороны обсуждают точные финансовые условия, сроки соглашения остаются неопределёнными. Минздрав США отозвал у Гарварда гранты на 60 миллионов долларов из-за нерешённых проблем с антисемитизмом и расовой дискриминацией, а затем американские власти отозвали аккредитацию вуза по программам обмена SEVP, но федеральный судья воспрепятствовал этому решению.
