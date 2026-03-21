21 марта, 06:25

Большинство запущенных по Башкирии дронов сбили в приграничье

Атаковавшие Башкирию дроны «Лютый» запускали из Черниговской и Харьковской областей

Беспилотники типа «Лютый», которые атаковали Башкирию, запускали из Черниговской и Харьковской областей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Один из украинских беспилотников, атаковавших Башкирию. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, большую часть дронов сбили на границе с Белгородской и Курской областями. При этом дрон, взорвавшийся в Уфе, специально направили на многоквартирный дом.

ПВО России отразила один из самых массовых налётов ВСУ из 283 беспилотников

Напомним, беспилотник врезался в строящийся многоквартирный дом в Уфе. Мы показывали фото с места происшествия. По последним данным, пострадали двое — рабочие, работавшие на объекте.

Обложка © SHOT

Матвей Константинов
