Большинство запущенных по Башкирии дронов сбили в приграничье
Атаковавшие Башкирию дроны «Лютый» запускали из Черниговской и Харьковской областей
Беспилотники типа «Лютый», которые атаковали Башкирию, запускали из Черниговской и Харьковской областей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Один из украинских беспилотников, атаковавших Башкирию. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, большую часть дронов сбили на границе с Белгородской и Курской областями. При этом дрон, взорвавшийся в Уфе, специально направили на многоквартирный дом.
Напомним, беспилотник врезался в строящийся многоквартирный дом в Уфе. Мы показывали фото с места происшествия. По последним данным, пострадали двое — рабочие, работавшие на объекте.
