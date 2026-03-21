Большинство запущенных по Башкирии дронов сбили в приграничье

Беспилотники типа «Лютый», которые атаковали Башкирию, запускали из Черниговской и Харьковской областей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, большую часть дронов сбили на границе с Белгородской и Курской областями. При этом дрон, взорвавшийся в Уфе, специально направили на многоквартирный дом.