В Хабаровске арестован мужчина, бросивший гранату под ноги людям на улице

Жителя Хабаровского края арестовали за подрыв гранаты на улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, 40-летнего жителя Охотского района обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, совершённом общеопасным способом из хулиганских побуждений.