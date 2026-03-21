Штаб иракской разведки в Багдаде атакован беспилотником

В Багдаде произошла атака с использованием беспилотного летательного аппарата, целью которого стал штаб иракской разведывательной службы. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в силах безопасности страны.

По данным собеседников телеканала, БПЛА был нацелен на здание разведки, расположенное в престижном районе Мансур на западе иракской столицы. Информация о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступала.

Ранее телеканал Al Araby сообщал о падении обломков снаряда в том же районе Мансур, неподалёку от посольства Марокко в Ираке. Не исключено, что инциденты связаны между собой. Также уточнялось, что расчёты ПВО Ирака не смогли сбить беспилотник, атаковавший посольство США в центре Багдада. Премьер-министр Мухаммед Шиа Ас-Судани распорядился преследовать виновных, а в военном ведомстве произошедшее квалифицировали как террористическую атаку, угрожающую безопасности и стабильности страны.