Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 09:34

Штаб иракской разведки в Багдаде атакован беспилотником

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

В Багдаде произошла атака с использованием беспилотного летательного аппарата, целью которого стал штаб иракской разведывательной службы. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в силах безопасности страны.

По данным собеседников телеканала, БПЛА был нацелен на здание разведки, расположенное в престижном районе Мансур на западе иракской столицы. Информация о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступала.

Ранее телеканал Al Araby сообщал о падении обломков снаряда в том же районе Мансур, неподалёку от посольства Марокко в Ираке. Не исключено, что инциденты связаны между собой. Также уточнялось, что расчёты ПВО Ирака не смогли сбить беспилотник, атаковавший посольство США в центре Багдада. Премьер-министр Мухаммед Шиа Ас-Судани распорядился преследовать виновных, а в военном ведомстве произошедшее квалифицировали как террористическую атаку, угрожающую безопасности и стабильности страны.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Ирак
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar