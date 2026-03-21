Собянин сообщил об уничтожении ещё двух дронов, летевших в сторону Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Информация появилась в его телеграм-канале.

«Уничтожены ещё два БПЛА», — говорится в сообщении. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что за сутки над Брянской областью сбито 154 украинских беспилотника. Ликвидация дронов велась с восьми утра двадцатого марта до восьми утра двадцать первого. Информации о последствиях налётов от главы региона не поступало.