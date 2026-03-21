Дачникам рассказали, какие культуры можно сажать уже в апреле

Когда почва прогреется до трёх–пяти градусов, дачники могут начинать сажать на участках холодостойкие культуры: морковь, редис, редьку, пастернак, петрушку, укроп, салат, шпинат, горох, яровой чеснок, щавель и другие растения, рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, важно ориентироваться на температуру почвы, а не на календарь.

В конце апреля при прогреве почвы до восьми–десяти градусов можно сеять свёклу. В теплицу из поликарбоната высаживают рассаду ранней капусты — белокочанной, цветной, брокколи. Если теплица отапливаемая, в конце месяца можно высаживать рассаду томатов, перцев и баклажанов. Картофель в апреле сажают только в южных регионах, в средней полосе лучше дождаться первой декады мая, когда почва на глубине десяти сантиметров прогреется до восьми–десяти градусов

Кроме того, апрель — лучшее время для посадки плодовых деревьев и кустарников. Из цветов в открытый грунт сеют календулу, васильки, иберис, кларкию, эшшольцию, маттиолу, душистый горошек, космею, алиссум, а в теплицу на рассаду высевают бархатцы, циннии, астры, львиный зев, агератум, сальвию, петунию и портулак.

Главная опасность апреля — возвратные заморозки, защитить посадки поможет укрывной материал. Для теплолюбивых растений в теплице полезно установить дуги с дополнительным слоем укрытия. Перед посадками грядки перекапывают на штык лопаты, вносят перепревший компост или перегной, а на тяжёлых почвах — песок и торф. После посева грядки поливают и мульчируют торфом или перегноем для сохранения влаги.

«Памятка на апрель: снять укрытия с многолетников, обрезать и подкормить деревья и кустарники, очистить и обработать теплицу, отремонтировать дорожки и заборы, привести в порядок инвентарь, провести обрезку и подкормку газона. Апрельские хлопоты закладывают основу урожая, поэтому не откладывайте дела на май», — заключил собеседник «Газеты.ru».

К слову, дачникам грозят серьёзные штрафы за нарушение правил сжигания мусора. Размер штрафа зависит от последствий. Если из-за нарушения произошёл пожар, сумма может достичь 50 тысяч рублей.