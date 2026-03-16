16 марта, 07:44

Садовод объяснил, чем подкормить клубнику и голубику весной для богатого урожая

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Для здорового роста ягодных культур необходимы три макроэлемента — азот, фосфор и калий, причём именно азота в почве практически везде не хватает, рассказал председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. По его словам, этот элемент можно взять из минеральных удобрений: у дачников популярны селитры, карбамид или мочевина.

С органикой, например, куриным помётом работать сложнее — трудно соблюсти дозу. Лучше использовать комплексные удобрения, содержащие все три элемента. При использовании порошковых удобрений часть может потеряться. Эффективнее поливать растения водой с растворённым удобрением, чтобы напитать корневую систему. Жидкие удобрения с гуматами предпочтительнее, но важно применять всё строго по инструкции.

Перекопать всё и пожалеть: Дачникам объяснили, как не «убить» урожай мартовским энтузиазмом
Дачникам следует знать кислотность грунта (pH), ведь она напрямую влияет на способность растений усваивать питательные элементы. Голубика хорошо растёт на слабокислых почвах, а садовая земляника (клубника) предпочитает нейтральные. Если кислотность не подходит, растение будет «голодать», даже если почва богата веществами. Под землянику почву нужно раскислять золой или доломитовой мукой, но важно не переборщить и не уйти в щелочную реакцию.

«Самое ценное у садовода — это не работоспособность, а знание и опыт. Работайте головой, а не руками. И будет у вас урожай», — заключил собеседник 360.ru.

Дачникам дали инструкцию по подготовке почвы к весенним посадкам
Кстати, с приходом тепла на дачах могут появиться змеи. Чтобы этого избежать, нужно убрать сухую траву, мусор, камни и кусты, где змеи устраивают гнёзда. Участок должен быть чистым, продуваемым и просматриваемым, траву нужно косить.

