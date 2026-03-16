Садовод объяснил, чем подкормить клубнику и голубику весной для богатого урожая

Для здорового роста ягодных культур необходимы три макроэлемента — азот, фосфор и калий, причём именно азота в почве практически везде не хватает, рассказал председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. По его словам, этот элемент можно взять из минеральных удобрений: у дачников популярны селитры, карбамид или мочевина.

С органикой, например, куриным помётом работать сложнее — трудно соблюсти дозу. Лучше использовать комплексные удобрения, содержащие все три элемента. При использовании порошковых удобрений часть может потеряться. Эффективнее поливать растения водой с растворённым удобрением, чтобы напитать корневую систему. Жидкие удобрения с гуматами предпочтительнее, но важно применять всё строго по инструкции.

Дачникам следует знать кислотность грунта (pH), ведь она напрямую влияет на способность растений усваивать питательные элементы. Голубика хорошо растёт на слабокислых почвах, а садовая земляника (клубника) предпочитает нейтральные. Если кислотность не подходит, растение будет «голодать», даже если почва богата веществами. Под землянику почву нужно раскислять золой или доломитовой мукой, но важно не переборщить и не уйти в щелочную реакцию.

«Самое ценное у садовода — это не работоспособность, а знание и опыт. Работайте головой, а не руками. И будет у вас урожай», — заключил собеседник 360.ru.

Кстати, с приходом тепла на дачах могут появиться змеи. Чтобы этого избежать, нужно убрать сухую траву, мусор, камни и кусты, где змеи устраивают гнёзда. Участок должен быть чистым, продуваемым и просматриваемым, траву нужно косить.