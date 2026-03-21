21 марта, 12:29

Канцелярия Орбана: Украинский удар по «Турецкому потоку» станет атакой на НАТО

Атака Украины на «Турецкий поток» на территории Турции будет расценена как нападение на страну НАТО. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

По его словам, от Украины можно ожидать любых действий в стремлении навредить энергобезопасности Венгрии и Словакии.

«Если нападение на трубопровод «Турецкий поток» будет совершено на турецкой территории, то это будет расценено как нападение на страну НАТО», — сказал Гуйяш.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в нефтяной блокаде его страны. Он добавил, что Будапешт сам будет мониторить ситуацию с «Турецким потоком» и расценит любое нападение на него как государственный терроризм со стороны Киева.

Владимир Озеров
