«Ростелеком» прокомментировал введение «белых списков» на домашний интернет

«Ростелеком» прокомментировал появившуюся в Сети информацию о введении «белых списков» для домашнего интернета в столице. Соответствующее заявление распространила пресс-служба компании.

«В «Ростелекоме» опровергли сообщения о введении ограничений на домашний интернет», — говорится в сообщении компании.

Напомним, сообщалось, что в Москве провайдеры домашнего интернета приступили к формированию системы «белых списков», которая уже внедрена в мобильной сети. «Белые списки» помогут сохранить доступ к важным сайтам (банков, такси, доставок и аналогичных сервисов) в случае отключения интернета, однако скорость соединения снизится из-за необходимости фильтровать трафик.