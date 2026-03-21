21 марта, 14:33

Советская классика покоряет Америку: За «Волгу» в США платят больше, чем за Ford Mustang

На дорогах США всё чаще можно встретить автомобили ГАЗ «Волга» — легендарные советские машины с узнаваемым оленем на капоте неожиданно обрели культовый статус за океаном. Как выяснил SHOT, американцы не просто интересуются ретро-автомобилями из России, а активно скупают их при первой же возможности.

Истинные ценители признаются, что их покорило качество сборки, лаконичный, строгий дизайн и — что особенно важно для просторных американских трасс — огромное пространство внутри салона. Дилеры быстро уловили тренд: в Интернете начали появляться объявления, где «Волга» снята на фоне звёздно-полосатого флага или типичных американских пейзажей. Такой маркетинговый ход призван наглядно показать покупателю, как советская машина впишется в местный автопейзаж.

Спрос породил и высокую цену. Если отечественные коллекционеры привыкли к определённому бюджету, то в США стоимость «Волги» варьируется от 10 до 40 тысяч долларов (от 820 тысяч до 3,3 миллиона рублей). Для сравнения, новый Ford Mustang на американском рынке можно приобрести примерно за 3 миллиона рублей, то есть дешевле, чем некоторые экземпляры советской классики.

Особой любовью американских автолюбителей пользуются модели, выпущенные в период с 1976 по 1990 год. Именно эти автомобили, по мнению покупателей, обладают тем самым «строгим советским стилем», который делает их настоящей жемчужиной коллекции и объектом вожделения на рынке ретро-автомобилей США.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ прорабатывает возможность введения платной подписки на свои автомобили. Автоконцерн пока только оценивает такую услугу. Ежемесячный платёж по подписке может составить 39 990 рублей, а с 20 апреля 2026 года вырастет до 43 990 рублей. В стоимость будут включены ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонная смена шин, а также спутниковая безопасность.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

Обложка © TACC / Сергей Булкин

Наталья Афонина
