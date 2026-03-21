21 марта, 14:42

США заявили о поражении более восьми тысяч целей в Иране

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Robin Guess

Глава Центрального командования Вооружённых сил США Брэд Купер заявил, что американские военные поразили более 8 тысяч целей в Иране, включая 130 кораблей. Соответствующее видеообращение он опубликовал на странице командования в соцсети X.

«На текущий момент мы поразили более 8 тысяч военных целей, в том числе 130 иранских кораблей», — сказал Купер. По его словам, ВВС США совершили более 8 тысяч боевых вылетов.

Захарова: США и Израиль атакуют ядерные объекты Ирана, не думая о последствиях
Ранее стало известно, что Иран нанёс удар двумя баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане — она находится почти в 4000 километров от иранских берегов. Американские военные пытались перехватить ракету системой SM-3, но исход неизвестен.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Александра Мышляева
