21 марта, 15:40

В Ирландии восхитились ударом Ирана по британской базе

Боуз: Удар Ирана по базе британцев в Индийском океане впечатляет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Ирландский журналист Чей Боуз назвал удар Ирана по британской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане впечатляющей демонстрацией силы. Об этом он написал в соцсети X.

«Независимо от ваших политических взглядов, это впечатляющая демонстрация силы со стороны страны, которая подверглась нападению военной сверхдержавы, причём эта сила приобретена в условиях жёстких санкций», — отметил Боуз.

Напомним, Иран нанёс удар двумя баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, находящемся почти в 4000 километров от иранских берегов. ПВО США попыталась перехватить одну из ракет с помощью системы SM-3, но результат пока не раскрывается.

Александра Мышляева
