Россия на грани эпидемии диабета: Кто в группе риска и как защититься

Каждый пятнадцатый россиянин болеет сахарным диабетом, и за последние двадцать лет количество заболевших увеличилось в два раза, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова. По её словам, причина носит комплексный характер: фастфуд, сидячий образ жизни, малоподвижность, а также плохой сон, высокий уровень тревожности и повышение кортизола.

Заболеть сахарным диабетом может любой человек, но выше всего опасность для тех, у кого в семье есть прецедент. При этом даже абсолютно здоровые люди, не имеющие родственников с таким диагнозом, от недуга не защищены. Диабет сегодня молодеет: его диагностируют даже у тридцатипятилетних.

«Если у человека есть в семье больные сахарным диабетом, то это означает, что вероятность, что он может заболеть, стремится к почти 50%, порядка 40%», — отметила медик в интервью 360.ru.

Она подчеркнула, что в 2024 году в России было выявлено более восьми тысяч детей с сахарным диабетом второго типа. Профилактика сходится на образе жизни, обязательной составляющей которого являются качественный спорт, регулярное питание, ментальное здоровье и управление стрессом.

Напомним, ранее на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что статистика по сахарному диабету за 2025 год вызывает тревогу — ситуация может стать очень серьёзной. По словам чиновника, негативная динамика связана с пищевыми привычками населения.