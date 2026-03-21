Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с органами
Обложка © Life.ru
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов в связи с необходимостью обеспечения безопасности полётов. Воздушная гавань принимает рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации.
Как уточнили в ведомстве, воздушная гавань продолжает работу, но рейсы выполняются по специальному согласованию с уполномоченными органами. В связи с введёнными мерами возможны корректировки в расписании вылетов и прилётов.
Пассажиров просят внимательно следить за информацией о статусе своих рейсов и быть готовыми к возможным изменениям.
Напомним, что 21 марта аэропорт Шереметьево был временно закрыт из соображений безопасности. Пассажиров предупреждали об изменениях в расписании. Однако к полудню московская воздушная гавань продолжила работать в обычном режиме.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.