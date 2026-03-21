Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с органами

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов в связи с необходимостью обеспечения безопасности полётов. Воздушная гавань принимает рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации.

Как уточнили в ведомстве, воздушная гавань продолжает работу, но рейсы выполняются по специальному согласованию с уполномоченными органами. В связи с введёнными мерами возможны корректировки в расписании вылетов и прилётов.

Пассажиров просят внимательно следить за информацией о статусе своих рейсов и быть готовыми к возможным изменениям.