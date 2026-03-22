Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 01:49

DM: Британская атомная подлодка HMS Anson прибыла в Аравийское море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rick Goldman

Атомная подводная лодка HMS Anson британских ВМС вошла в воды Аравийского моря. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на военные источники.

6 марта субмарина покинула австралийский город Перт. Ранее, в феврале, она прибыла туда в рамках трёхстороннего оборонного партнёрства AUKUS. В союз входят Австралия, Великобритания и США.

Подлодка вооружена ракетами Tomahawk. Их дальность полёта достигает 1600 километров. Также на борту установлены торпеды Spearfish.

ОАЭ заявили о готовности 22 стран защищать Ормузский пролив
Ранее Иран выпустил две баллистические ракеты по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия. Остров расположен в Индийском океане примерно в 4000 километрах от берегов Ирана. После атаки Министерство обороны Великобритании подтвердило, что объект используют для операций американских военных. В Лондоне назвали инцидент угрозой национальным интересам страны.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Великобритания
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar