Востоковед Островский считает, что Трамп не может сдержать Россию и Китай

У США нет рычагов для сдерживания развития России и КНР, уверен научный сотрудник Центра исследования современного Китая Института востоковедения РАН Андрей Островский. По его оценке, санкции не смогли разрушить экономику РФ, этого не произойдёт и с Поднебесной — крупнейшим промышленным центром мира.

Китай в своей экономике и политике исходит из рыночной ситуации: например, если можно допустить снижение цен на нефть, он это делают. Россия наращивает экспорт энергоресурсов, но по более низким ценам — при этом в стоимостных показателях страна остаётся в плюсе. Из КНР к нам идёт машино-техническая продукция.

Для президента Дональда Трампа важно, чтобы Китай открыл рынок для американских товаров, но когда он пришёл к власти, ограничил торговлю. Сегодня у Вашингтона мало рычагов воздействия на Поднебесную, подчеркнул эксперт.

«Получается снова два полюса. Россия и Китай создают через БРИКС цифровую валюту, банк — процесс пошёл. Поэтому угроз многополярности со стороны Соединённых Штатов я не вижу, несмотря ни на что», — заключил собеседник URA.ru.