Врач считает «компот в крови» причиной эпидемии сахарного диабета у россиян

Сахарный диабет может стать эпидемией в России, в том числе из-за того, что еда стала рафинированной и изобилует простыми сахарами — углеводами без пищевых волокон, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» диетолог Елена Соломатина.

Врач отметила, что, к примеру, цельнозерновой хлеб не только выводит излишки жира и сахара, но и кормит бактерии в кишечнике, которые вырабатывают вещества, регулирующие уровень жиров и глюкозы в крови, а также серотонин. Если его нет, человек впадает в хандру и ему хочется сладкого и жирного, потому что эволюционно высокоэнергетическая еда повышает гормон удовольствия.

Организм заточен на то, чтобы постоянно запасать жир. Жировая клетка при похудении с трудом отдаёт накопленное, а потом возвращает. Без пищевых волокон большое количество глюкозы попадает в организм, выделяется много инсулина, который складирует её в жировую ткань.

«И у нас в крови фактически плавает компот и разрушает близлежащие ткани. Возникает уже инсулинорезистентность, потому что инсулин никак не может уже протиснуться в клетку», — подчеркнула эксперт.

Напомним, ранее на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что статистика по сахарному диабету за 2025 год вызывает тревогу — ситуация может стать очень серьёзной. По словам чиновника, негативная динамика связана с пищевыми привычками населения.