Владелец Conde Nast зарегистрировал в России товарный знак GQ спустя три года

Американская компания Advance Magazine Publishers, владеющая издательским домом Conde Nast, зарегистрировала в России товарный знак GQ. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка на регистрацию была подана 10 сентября 2025 года из США. Знак зарегистрирован по пяти классам Международной классификации товаров и услуг, включая печатную продукцию, журналы, рекламу, управление бизнесом, образование, развлечения и предоставление файлов. В сентябре 2025 года Advance Magazine Publishers также подала заявки на регистрацию товарных знаков Glamour, Tatler и Vogue.

Глава Роспатента Юрий Зубов ранее пояснял, что зарубежные бренды регистрируют товарные знаки в России для защиты от подделок и сохранения репутации, даже если рынок для них временно недоступен.

Ранее французский модный дом Louis Vuitton завершил регистрацию нескольких товарных знаков в России. Заявки были поданы ещё в 2024 году, а регистрация завершилась в марте 2026 года. В перечень вошли обозначения, связанные с одеждой, аксессуарами и другими категориями товаров.