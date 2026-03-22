22 марта, 09:20

Коростелёв предупредил о последствиях Большунова, назвавшего Олимпиаду «цирком»

Александр Большунов и Савелий Коростелёв. Обложка © РИА «Новости» / Максим Богодвид

Александр Большунов и Савелий Коростелёв. Обложка © РИА «Новости» / Максим Богодвид

Российский лыжник Савелий Коростелёв ответил трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, который назвал «цирком» соревнования на Играх-2026 в Италии. В интервью спортсмен заявил, что за слова и поступки могут последовать последствия.

«Он сказал: приезжай, забирай. Почему ты не здесь? Ты сказал, но ты не здесь. Как-то не вяжется», заметил Коростелёв.

Ранее Большунов раскритиковал уровень конкуренции на зимней Олимпиаде в Италии, где, по его словам, полностью доминировали атлеты из Норвегии. Трёхкратный олимпийский чемпион отметил, что отсутствие интриги в мужских гонках лишило смысла просмотр соревнований.

Коростелёв рассказал о провокации со стороны прибалтийского лыжника на Олимпиаде
Коростелёв рассказал о провокации со стороны прибалтийского лыжника на Олимпиаде

Ранее Савелий Коростелёв впервые открыто высказался о своих отношениях с именитым соотечественником Александром Большуновым, признавшись, что предпочитает держаться на расстоянии от трёхкратного олимпийского чемпиона. По словам лыжника, он может понять коллегу как спортсмена, но не как человека.

