В Иране более 500 часов практически нет интернета

Интернет-соединение в Иране остаётся практически полностью отключённым. С момента прекращения работы сети прошло 528 часов, что составляет 23 дня, сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.

Нарушения связи фиксируются на фоне продолжающейся эскалации между Ираном и США с Израилем. Отключения затронули как мобильный, так и фиксированный интернет по всей стране.

Власти Ирана официально не комментируют масштабные ограничения доступа к глобальной сети. Международные правозащитные организации выражают обеспокоенность в связи с тем, что перебои связи затрудняют передачу информации о ситуации в регионе и работу экстренных служб.

Ранее сообщалось об изъятии нескольких сотен терминалов Starlink в ходе масштабной операции, их использование в стране считается преступлением и на фоне военных действий может грозить самым жёстким наказанием, особенно при наличии связей с США или Израилем. По версии ведомства, местонахождение терминалов удалось определить с помощью технических средств и контроля незаконного интернет-трафика. Ранее западные СМИ сообщали, что спутниковые терминалы начали попадать в страну контрабандой, а затем США расширили поставки таких комплектов для иранской оппозиции на фоне ограничений связи и перебоев с интернетом.