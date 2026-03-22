Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 14:41

«Пускай цена растёт»: Как Иран помогает России зарабатывать на газе

Аналитик Юшков: Удары Ирана помогают не только США, но и России

Удары Ирана по инфраструктуре стран Персидского залива помогают США: ослабление Катара как одного из экспортёров СПГ толкает цены вверх и усиливает позиции американских экспортёров. Однако на этой ситуации заработает и Россия, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

По его словам, к биржевой цене привязаны поставки России по «Турецкому потоку» в Европу. Чем выше цена этих продаж, тем больше пополняется бюджет, поскольку оплачивается экспортная пошлина в размере 30% от рыночной цены. При этом из-за высоких цен можно не беспокоиться о снижении потребления: РФ всё равно остаётся одним из наиболее эффективных поставщиков, и даже высокие котировки не приведут к снижению объёмов закупки газа.

«Поэтому пускай цена растёт — мы за счёт экспортной пошлины больше заработаем», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

«Больше так не делайте»: Удар по иранскому месторождению обернётся для США катастрофой
Напомним, стоимость природного газа в Европе резко выросла после новой атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе. Как сообщает агентство Bloomberg, фьючерсы подскочили на 35%, а с начала обострения конфликта 28 февраля цены увеличились более чем вдвое.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar