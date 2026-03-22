«Пускай цена растёт»: Как Иран помогает России зарабатывать на газе

Удары Ирана по инфраструктуре стран Персидского залива помогают США: ослабление Катара как одного из экспортёров СПГ толкает цены вверх и усиливает позиции американских экспортёров. Однако на этой ситуации заработает и Россия, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

По его словам, к биржевой цене привязаны поставки России по «Турецкому потоку» в Европу. Чем выше цена этих продаж, тем больше пополняется бюджет, поскольку оплачивается экспортная пошлина в размере 30% от рыночной цены. При этом из-за высоких цен можно не беспокоиться о снижении потребления: РФ всё равно остаётся одним из наиболее эффективных поставщиков, и даже высокие котировки не приведут к снижению объёмов закупки газа.

«Поэтому пускай цена растёт — мы за счёт экспортной пошлины больше заработаем», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Напомним, стоимость природного газа в Европе резко выросла после новой атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе. Как сообщает агентство Bloomberg, фьючерсы подскочили на 35%, а с начала обострения конфликта 28 февраля цены увеличились более чем вдвое.