Учёный предупредил об угрозе для российских птиц из-за войны на Ближнем Востоке

Вооружённый конфликт на Ближнем Востоке создал серьёзную угрозу для популяции перелётных птиц, в том числе тех, которые мигрируют в Россию. Об этом РИА «Новости» заявил исследователь в области окружающей среды университета Катара Мохсен Яфи.

Учёный обратил внимание на то, что боевые действия начались в самый разгар сезона миграции, когда птицы летят в холодные страны. Интенсивные полёты военной авиации, запуски ракет и бомбардировки могут вынудить пернатых отказаться от привычного маршрута через воздушное пространство Ирана. Смена же пути, по словам Яфи, порой сопряжена со смертельной опасностью и истощением, что напрямую грозит сокращением популяции.

«Война — это разрушение природы. Только представьте, сколько ядовитых веществ оказались в Персидском заливе, Аравийском море, Ормузском проливе из-за уничтоженных танкеров с топливом, выпускаются тысячи ракет и бомб, летают загрязняющие атмосферу военные самолёты, их рев, звуки взрывов воздействуют и на птиц, и на животных», — отметил Мохсен Яфи.

Экологи региона пока не могут оценить масштаб ущерба в полной мере: активные боевые действия не позволяют проводить исследования на местах. Однако, как подчеркнул учёный, разрушительные последствия для природы очевидны. По его мнению, постоянные перехваты ракет над морем уже меняют морскую экосистему в аравийских монархиях.

Ранее сообщалось, что затягивание боевых действий на Ближнем Востоке грозит беспрецедентным продовольственным кризисом. Если конфликт продлится до июня, рост цен может привести к тому, что ещё 45 миллионов человек окажутся в состоянии острого голода, и уровень голода в мире достигнет рекордного уровня. Уже сейчас 319 миллионов человек страдают от острой нехватки продовольствия — в три раза больше, чем пять лет назад, а в случае дальнейшей эскалации к июню число голодающих может превысить 360 миллионов.