Волынец раскрыла причины роста количества безнадзорных детей в России

Данные портала государственной статистики ЕМИСС о росте числа безнадзорных и беспризорных детей в России не могут не пугать, однако важно понимать разницу между этими понятиями, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По её словам, безнадзорными считаются дети, временно оставшиеся без присмотра родителей в общественном месте или дома в условиях, которые могут представлять для них опасность. Беспризорные же — это не имеющие места жительства и бродяжничающие. В России беспризорных детей почти нет, а безнадзорный статус ребёнка означает, что с семьёй нужно работать.

У таких людей могут быть проблемы, связанные с алкогольной или наркотической зависимостью. Либо им помогают найти работу, чтобы они могли содержать детей, либо психологи урегулируют конфликтную ситуацию. Случаев много, каждый раз это уникальная ситуация, но каждый раз нужна помощь извне. Статистика по безнадзорным детям растёт, и таких семей меньше не становится, подчеркнула эксперт.

«То есть беспризорных становится меньше, а безнадзорных больше. Это всегда связано с социальными причинами», — отметила Волынец.

